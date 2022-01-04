مصرع أكثر من 8 أشخاص في فيضانات في جنوب إيران

وكالات

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن "ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع الحالي".

وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة الوطنية الإيرانية، مجتبى خالدي "إثر الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، سجل ارتفاع في عدد الضحايا والوفيات، حيث وصل عدد الوفيات إلى ثمانية".

وأضاف أنه "إضافة للوفيات الثمانية لا يزال اثنان في عداد المفقودين فيما أصيب 14 شخصا آخرين بجروح جراء السيول"، مشيرا إلى أن "الأمطار والفيضانات تسببت بأضرار في المزروعات والبنى التحتية والمنازل في المدن والقرى".

وأدت فيضانات وسيول واسعة النطاق في إيران في عام 2019 و2020، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.