مخاوف فى ماليزيا إثر تفشى أوميكرون.. ووزير يحذر: المتحور أكثر عدوى من دلتا

وكالات

قال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين إن هناك احتمالا كبيرا لظهور موجة لمتحور أوميكرون في ماليزيا، كما هو الحال حاليا في دول أخرى حول العالم.

وأضاف وزير الصحة الماليزي بحسب وكالة أنباء برناما الماليزية إنه "رغم ما ردده البعض من أن متحور أوميكرون أقل خطورة من دلتا، فإنه أثبت أنه أكثر عدوى من دلتا، ومن ثم، فإن النظام والمرافق الصحية في ماليزيا ستظل تحت الضغط إذا كانت هناك زيادة في معدلات تفشي الفيروس".

وأضاف أنه "على غرار الدول الأخرى، من المحتمل جدا أن تبدأ موجة أوميكرون في ماليزيا. يشير البعض إلى أن بيانات أوميكرون تظهر أنه ليس شديدا مثل دلتا، لكن معدل عدوى أوميكرون أعلى من دلتا".

وأكد الوزير أن وزارة الصحة الماليزية تريد تجنب حدوث شلل في نظام الصحة العامة، والسبيل لحدوث ذلك هو إبطاء انتشار أوميكرون.