محكمة النقض تؤيد حكم إعدام المتهم بقتل شقيقين بسبب الثأر فى المطرية

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق المتهم بقتل شقيقين في المطرية بسبب الثأر، وذلك بعد أن رفضت الطعن المقدم من المتهم في القضية رقم 6674 جنايات المطرية لسنة 2011، ليصبح حكم محكمة النقض نهائى وبات بعد استنفاذ المتهم جميع إجراءات التقاضى على أن يكون هذا الحكم واجب التنفيذ.

وتضمن منطوق محكمة النقض أولا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه.

ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علية فراج فراج حسين ابو الحسن.

وكشف أمر إحالة المتهم برفقة 5 آخرين سبق الحكم عليهم إلى المحاكمة ، انهم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة قتلوا المجنى عليه نصر بسيوني مع سبق الإصرار والترصد بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية بندقية الية وفرد خرطوش" وتوجهوا إليه بالمكان الذى ايقنوا تواجده به وما ان ظفروا به امطروه بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين إزهاق روحه وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته .

وقد اقترنت بجناية القتل مع جنايات أخرى هى أنه وفي ذات المكان والزمان قتلوا شقيق المجنى عليه الأول محمد بسيونى عمدا مع سبق الاصرار بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا الاسلحة النارية لتنفيذ مخططهم الإجرامى وتوجهوا إليه بالمكان الذى ايقنوا تواجده به وما ان ظفروا به وما ان فرغوا من قتل المجنى عليه الاول صوبوا أسلحتهم إلى المجنى عليه محمد بسيونى امطروه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه.