محافظ دمياط تتابع الأعمال الأولية بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

دمياط: معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الأولية بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال زيارتها للموقع اليوم.

حيث استمعت "المحافظ" إلى شرح تفصيلى عن مراحل المشروع، والتى تتم خلال جدول زمنى محدد، وفى هذا السياق، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى الجهة المُنفذة بالالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات و محاور الخطة الإنشائية للمشروع.

والجدير بالذكر أن ديوان عام محافظة دمياط قد صدر بشأنه قرار إزالة لخطورته الداهمة، و كانت المحافظة قد انتهت من إجراءات إخلاء المبنى القديم أكتوبر الماضي، حيث تم ازالته حتى سطح الأرض، لتبدأ الجهة المُنفذة فى أعمال الإنشاء خلال الفترة الحالية والتى ستشمل تطوير المنطقة المحيطة والنصب التذكارى .