اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بالتعاون مع المجتمع المدنى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:14 ص
محافظ القاهرة يوجه بالتعاون مع المجتمع المدنى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة الالتزام بتوقيتات الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية مع ضرورة تكاملها مع المشروعات القومية ليشعر المواطن بما يتم من إنجازات فى العاصمة.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية 2022/2023 وإجراءات تنفيذها بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومسئولو الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الخطة الاستثمارية تم وضعها بعد دراسة المناطق الأكثر احتياجًا كما تم التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتبارهم الأكثر قربًا من المواطنين مع التركيز على أعمال الرصف والإنارة. 
 
وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدنى في البيئة المحيطة سواء مؤسسات أو جمعيات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان فنية من خارج الأحياء لاستلام الأعمال التي سيتم تنفيذها فى الخطة الاستثمارية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية الموضوعة.

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