اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنشئ موقفا جديدا فى منشأة القناطر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:18 م
محافظة الجيزة تنشئ موقفا جديدا فى منشأة القناطر موقف سيارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر، طبقة ربط أسفلت بالموقف الجديد بمنشأة القناطر بشارع محطة الصرف الصحى ضمن الخطة الاستثمارية للمركز استكمالا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة لرفع كفاءة المواقف واستحداث مواقف سرفيس جديدة للتسهيل على المواطنين.
 
وأعلنت محافظة الجيزة افتتاح الموقف الجديد بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك فى إطار تعليمات اللواء محافظ الجيزة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنفيذ حملة مشتركة بين جهاز السرفيس بالجيزة بقيادة محمود حسين رئيس الجهاز ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وتم نقل سيارات السرفيس من عرض الطريق إلى الموقف الجديد بالمدينة وضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
وفى سياق منفصل تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومسئولو الرى وشركة كهرباء جنوب القاهرة مشروع تأهيل وتبطين ترعة عزمى بنطاق الوحدة المحلية لقرية برقاش، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، الذى يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية ويقضى على مشكلات نقص المياه وشكاوى المزارعين وتوصيل المياه إلى نهايات الترع.

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منشأة القناطر

السرفيس

الجيزة

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