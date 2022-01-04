ما الفحوصات اللازمة لإكتشاف الإصابة بسرطان خلايا ميركل؟

كتبت إيناس البنا

سرطان خلايا "ميركل" يعد شكلا نادرا وخطيرا من سرطان الجلد، وقد يتسبب في مخاطر انتشاره إلى مناطق أخرى فى الجسم، ويتطلب هذا النوع من السرطان التشخيص والعلاج المبكر حتى يتم علاجه بشكل فعال.

ويظهر سرطان خلايا ميركل عادةً على شكل كتلة واحدة غير مؤلمة، تتضمن عملية التشخيص فحصًا جسديًا، وتاريخًا طبيًا شاملاً، وخزعة من الجلد، وربما تصوير، ومن أفضل الطرق لتجنب الإصابة بسرطان الجلد إجراء الفحوصات الذاتية المنتظمة كل شهر، وعليك أن تفحص جلدك بحثًا عن أي نمو أو تقرحات جديدة واستشر طبيبك إذا كنت قلقًا.

ووفقا لتقرير موقع " verywellhealth" ، فإنه يتم تشخيص سرطان خلايا ميركل من خلال الفحص البدني والاختبارات المعملية والتصوير.

وتشمل الاختبارات المعملية التالي:

- خزعة الجلد.

-خزعة العقدة الليمفاوية.

ويكن إجراء فحص التصوير المقطعي لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر أم لا.

الفحص البدني

عندما ترى طبيبك، سيبدأ الطبيب بإجراء فحص جسدي، ويفحص عن كثب أي نتائج جديدة للجلد والجلد المحيط، فقد يستخدم طبيبك أداة تسمى منظار الجلد لفحص بشرتك، هذه الأداة لها ضوء خاص وعدسة مكبرة.

سينظر الطبيب أيضًا إلى العقد الليمفاوية ويشعر بها لتحديد ما إذا كانت متضخمة، ويمكن أن ينتشر سرطان خلايا ميركل بسرعة إلى الغدد الليمفاوية المحيطة، لذا تأكد من مراجعة طبيبك لإجراء فحص سنوي للجلد.

بالإضافة إلى الفحص، سيسألك طبيبك أسئلة حول بشرتك، بما في ذلك:

متى لاحظت هذا النمو الجديد لأول مرة؟

هل هو مؤلم؟

هل تغيرت مؤخرا؟

هل ينزف من أي وقت مضى أو حكة؟

الاختبارات وجزعة الجلد



بمجرد أن يفحص طبيبك جلدك، فإن الخطوة التالية هي الحصول على خزعة من الجلد خلال هذا الإجراء ، يقوم طبيب الأمراض الجلدية بإزالة عينة من الأنسجة من جلدك، وسيتم إرسال العينة إلى أخصائي علم الأمراض الذي سيفحص الخلايا تحت المجهر ويبحث عن علامات السرطان.

قبل أن يقوم طبيبك بأخذ خزعة من الجلد ، سيقوم بتخدير جلدك بمخدر موضعي، يتم حقن الدواء المخدر في جلدك بإبرة رفيعة جدًا، من المحتمل أن تشعر بوخز صغير، بمجرد حقن الدواء، قد يلدغ قليلاً في البداية، بعد ذلك، سيشعر جلدك بالخدر، ويجب ألا تشعر بألم أثناء الخزعة.

التصوير المقطعى



قد يوصي طبيبك بإجراء إشعة تصويرية لتحديد ما إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت إلى مناطق أخرى من جسمك،