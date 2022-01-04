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ماكرون يعلن رغبته فى الترشح للانتخابات الرئاسية بفرنسا لولاية ثانية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:17 م
ماكرون يعلن رغبته فى الترشح للانتخابات الرئاسية بفرنسا لولاية ثانية ماكرون
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، متابعا: لكنى لم أحسم قرارى بعد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، عن دعمه لشعب ميانمار احتفالا بالذكرى الـ74 لاستقلالها، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وقال ماكرون - في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "تحتفل ميانمار اليوم بالذكرى 74 لاستقلالها... وتعرب فرنسا عن تضامنها مع شعبها الذي عانى من الانقلاب"، مضيفا ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية.

 

 

 

 


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