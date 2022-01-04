ماكرون: الحكومة الفرنسية ستواصل التضييق على غير الحاصلين على تطعيم كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية ستواصل التضييق على غير الحاصلين على التطعيم ضد كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن علماء من معهد الأمراض المعدية فى مرسيليا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا كوفيد-9»، فى جنوب البلاد، وأطلقت عليها اسم IHU .

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتحورات يزداد بشكل يومى، لكن المتحورات سريعة الانتشار هى التى تشغل العلماء.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن المتحور الجديد الذي تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عائد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر لا يزال قيد الدراسة.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قالت إن متحور كورونا الجديد أوميكرون قد آثار التساؤلات بشأن الكيفية التى ستنتهى بها الجائحة التى ظهرت قبل أكثر من عامين.