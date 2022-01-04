لصوص السيارات بالقاهرة يعترفون: نسرقها بالمفتاح المصطنع

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أسقطت الشرطة لصوصا يسرقون السيارات في القاهرة بواسطة المفتاح المصطنع، حيث اعترف اللصوص برصدهم للسيارات وسرقتها، لا سيما السيارات التي يترك أصحابها داخلها حقائب وأموال.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس من (صاحب شركة توريدات ، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، قام بإيقاف السيارة ملكه أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة ، وسرقة المبلغ المالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير قدوم وهروب مرتكبيها تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك بإستخدام سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم .. وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- سيارة أخرى "ملك أحدهم" تُستخدم فى وقائع سرقات أخرى).

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب وسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة وإعترفوا بإرتكاب عدد 2 حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما تم بإرشادهم ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما فتم حبسهم.