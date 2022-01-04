لجنة خارطة الطريق الليبية تبحث سبل معالجة المسار الدستورى مع عضوين بالهيئة التأسيسية

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بحثت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب الليبي، مع مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل، سبل معالجة المسار الدستوري.

وقالت لجنة خارطة الطريق في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الثلاثاء، إنها استعرضت مع عضوي الهيئة التأسيسية طبيعة عملها ومهامها، واستمعت إلى شرح واف من العضوين لمراحل صياغة الدستور والتحديات التي تواجهه، كما تم التطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري.

وأشارت اللجنة إلى أنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء آخر موسع، مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة، لافتة إلي أنها ستسعى إلى عقد لقاء مع الأعضاء الآخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

وكانت رئاسة مجلس النواب الليبي قد أصدرت - في وقت سابق - قرارًا بتشكيل لجنة برلمانية من عشرة نواب ، تتولى إعداد مقترح لخارطة طريق لما بعد تاريخ 24 ديسمبر الماضي.