كورونا يضرب ركاب سفينة سياحية إيطالية والكشف عن 150 حالة إيجابية

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إنه تم الكشف عن 150 حالة إصابة إيجابية لفيروس كورونا على متن سفينة سياحية، وتم نقل 45 منهم إلى الحجر الصحى فى ميناء جنوة حيث يتم علاجهم من الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات التى أجريت على متن السفينة التى وصلت إلى جنوة من مرسيليا أمس، كشفت عن 150 حالة إيجابية، لكن الشركة المسئولة عن السفينة نفت هذا الرقم، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 45 حالة فقط معظمها بدون أعراض.

وأضاف المسئولون عن الشركة أنه "وفقًا للبروتوكول ، تم عزل الركاب الموجودين وأقاربهم على الفور في كبائن بها شرفة وتلقوا رعاية طبية".

وأضاف المسئولون عن الشركة، أنه "تم إنزالهم اليوم في جنوة ليتم نقلهم إلى أماكنهم الأصلية مع كافة الضمانات الأمنية".

ولم تعط سلطات ميناء جنوة أرقامًا، لكنها أكدت نقل خدمات الحماية المدنية للحالات الإيطالية الإيجابية إلى منازلهم، فيما تم نقل الأجانب إلى المستشفيات.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 68,052 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا أمس الاثنين.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إلى أنه تم تسجيل 140 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 137,786.

وذكرت النشرة الصحية أن حالات العلاج في المستشفيات آخذة في الارتفاع، وفى الـ 24 ساعة الماضية، دخل 577 شخصًا إلى المستشفيات لظهور الأعراض عليهم، وأن 32 شخصاً تم إدخالهم إلى المستشفى في أقسام العناية المركزة، مع 103 حالات دخول يوميًا.

ولفتت النشرة إلى أن العدد الإجمالي لمن تركوا المستشفيات والمتعافين قد بلغ 5,133,272 شخصاً.

وذكر جدول وزارة الصحة أن هناك 1,111,368 شخصًا خاضعين للعزل المنزلي، بينما يبلغ إجمالي المصابين حاليًا 1,125,052 شخصًا.