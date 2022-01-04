كورونا × أفريقيا.. أكثر من 9 ملايين إصابة فى أنحاء القارة ورئيس موريتانيا أحدث المصابين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصلت أعداد الاصابات جراء فيروس كورونا المستجد فى القارة الإفريقية نحو أكثر من 9 ملايين، وبحسب المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، أن إجمالي إصابات كورونا بالقارة بلغ 9 ملايين و465 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 228 ألفًا و233 وفاة مع تعافي 8 ملايين و533 ألف شخص.

وأوضحت المراكز أن نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وصلت إلى 8.8%، وتلقى نحو 13.14% جرعة واحدة الأمر الذي يشير لاستمرار تباطؤ عملية التحصين.

وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

وجاء أحدث المصابيين الرئيس الموريتانى، حيث أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة إن الرئيس أجرى الفحوصات بعد إصابته بزكام، مشيرة إلى أن لديه أعراضا خفيفة.

وفى جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و475 ألفا و512 حالة والوفيات 91 ألفا و312 حالة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 1544 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 261 ألفا و221 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و753 حالة وفاة، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للصحة العامة.

وفي أوغندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1423 إصابة و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 145 ألفا و963 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و306 حالات وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1223 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و889 ألف و428 حالة، كما سجلت 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و97 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 243 ألفا و450 حالة والوفيات إلى 3041 حالة بينما بلغت حالات التعافي 215 ألفا و352 حالة منذ بداية الجائحة.