قيادات شباب ورياضة الأقصر ونواب البرلمان يفتتحون نادى ذوى الهمم بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، نادى ذوى الهمم بمركز ومدينة إسنا وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، وذلك للمساهمة فى توفير الدعم اللازم لذوى الإحتياجات الخاصة جنوب الأقصر بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحضر افتتاح النادى الجديد لذوى الهمم بإسنا، كل من زينب السلامى عضو مجلس النواب عن دائرة اسنا وعضو لجنة الأشخاص ذوى الهمم بمجلس النواب، ونجلاء باخوم عضو مجلس النواب بمحافظة قنا وعضو لجنة الأشخاص ذوى الهمم بمجلس النواب، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعية بالأقصر، والعمدة حمادة النوبى رئيس لجنة المصالحات بالأقصر، ويوسف محمد يوسف رئيس قسم التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وخليل محمد خليل مدير مدرسة التربية الفكرية، والشيخ حسن الأمير مدير أوقاف إسنا، وبحضور عدد من مديرى الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية، وعبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا وبعض العاملين بالإدارة.

وقال صلاح رشوان مدير عام شباب ورياضة الأقصر، خلال الافتتاح لنادى ذوى الهمم بإسنا، إن البنك الزراعى المصرى قام بتقديم عدد 150 فيزا ميزا لدعم ذوى الهمم والإحتياجات الخاصة بالأقصر، موضحاً أن مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تقوم بتقديم مبالغ مالية لأعضاء نادى ذوى الهمم بمركز شباب السلام بإسنا لممارسة الأنشطة للأشخاص ذوى الهمم بإنتظام وإستمرارية.

وفى نفس السياق احتفلت مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، وذلك بمركز شباب السلام بإسنا، بحضور عدداً من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الخيرية، وبمشاركة عدد 100 من أبناء محافظة الاقصر من ذوى الهمم، وقد تضمن برنامج الحفل، إقامة مسرح عرائس وفقرات فنية وغنائية وفقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية للأطفال.

وخلال الحفل أكد صلاح رشوان مدير عام المديرية، على أن الجميع يسعى لاستثمار كل فكر وابتكار وإبداع وإنتاج للعمل، والعمل على دمج اصحاب الهمم فى المجتمع والحصول على حقوقهم مثل كافة فئات المجتمع، وعليهم واجبات يحرصون على أدائها وهو ما سيساهم فى تنمية وطننا الغالى مصر والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة يهدف لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وهذا اليوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعى بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعلن الاحتفاء باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة.



الاحتفال باليوم العالمى لذوي الهمم بإسنا



فعاليات افتتاح نادي ذوي الهمم بإسنا من معبد الأقصر



فعاليات دعم ذوي الهمم بإسنا



قيادات شباب ورياضة الأقصر ونواب لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة بالبرلمان