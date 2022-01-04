قمم جبال سانت كاترين تتزين بتاج من الثلج الأبيض .. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

توجت الثلوج قمم جبال ووديان سانت كاترين بجنوب سيناء، وتحول لونها للأبيض فى مشهد مبهج صباح اليوم .

وجذبت روعة مشاهد الثلج على قمم الجبال وسفوحها والأماكن المنخفضة ببطون الوديان زوار جدد للمدينة من محبى مشاهدة تساقط وتجمع حبات البرد وهى تكون طبقات من الثلج .

وواصل مجموعات من شباب مدينة سانت كاترين ازاحة الثلوج من على ممرات صعود جبل مرسى وكاترين ليتكمن الزائرين من السير عليها مترجلين وهم يقومون برحلات الصعود لقمة الجبل والهبوط .

وقال أهالي من سكان مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، ان درجات الحرارة فى مدينتهم اليوم وصلت لـ" صفر".

وفى هذا التوقيت من كل عام ينتظر الأهالى بشغف، سقوط الثلوج المتوقع على مدينتهم، ومعهم ينتظر زوار المدينة من سائحين من كل محافظات مصر ودول العالم تجذبهم طبيعة سانت كاترين الساحرة .

وأصبحت مشاهد الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، واجهة جذب جديدة للسائحين من كل انحاء مصر والعالم لمدينة سانت كاترين، يقضى فى مشاهدتها السائحين أوقاتهم واوقات اخرى للسير بين الجبال عبر مسارات الوديان لمشاهدة كل مفردات الطبيعة .

وقال محمد فتيح الجبالى، احد شباب مدينة سانت كاترين المروجين لمعالم المدينة، ان مدينة كاترين تشهد اقبالا فى هذا الوقت من كل عام للاستمتاع بأجوائها الشتوية المميزة، مشيرا إلفى ان الجبال تكسوها الثلوج بمنظر مبهج يشد الأنظار، ويحرص الغالبية من عشاق كاترين على التواجد فيها وقضاء وقت فى انتظار سقوط الثلج والتقاط الصور التذكارية .

اضاف ان مدينتهم سانت كاترين، تحتوي علي العديد من المناطق الأثرية الهامة، والوديان الطبيعية التي تجمع بين روعة المكان وابداع الطبيعة التى خلقها الله فى ابدع الصور واجملها، لافتا إلى ان من بين هذه المناطق الوديان ، التى تتحول بعد سقوط الأمطار إلى جنة خضراء، تغمرها المياه من كل مكان، كما نجد في الوديان، الحدائق الخضراء ، وهى بمجرد النظر اليها تعطي في النفس الهدوء والطمأنينة.