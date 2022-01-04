اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرنسا تغرم شركة محمول 300 ألف يورو لعدم احترامها أمن بيانات المستخدمين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:58 م
فرنسا تغرم شركة محمول 300 ألف يورو لعدم احترامها أمن بيانات المستخدمين محمول - صورة أرشيفية
وكالات

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فرضت فرنسا غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، على شركة فري موبايل، بسبب أنها "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين".

وحسب موقع سبوتنيك، فقد أكدت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (سي إنيل) اليوم الثلاثاء، فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو على شركة فري موبايل التابعة لإلياذة لـ "عدم احترامها حقوق الإنسان وأمن البيانات لمستخدميها".

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في أعقاب تلقي العديد من الشكاوى المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص في مراعاة طلباتهم للوصول، ومعارضة تلقي الرسائل التجارية من شركة الهاتف المحمول الفرنسية.

ولفت البيان إلى أن "سي إنيل" احتفظت بأربعة انتهاكات للائحة العامة لحماية البيانات (آر جي بي دي)، وذلك بعد إجراء فحص في الموقع وفحص مكتبي .

وأشار إلى أن "هذه العقوبة تأخذ في الاعتبار حجم الشركة ووضعها المالي، والدعاية لها، وتبرر الحاجة إلى التذكير بأهمية التعامل مع طلبات حقوق الإنسان وأمن بيانات المستخدم".

 


فرنسا

شركة محمول

بيانات المستخدمين

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حماية البيانات

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