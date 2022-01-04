فرنسا تخصص 100 مليون يورو لمساعدة المؤسسات المتضررة بسبب فيروس كورونا

وكالات

احتواء انتشار متحور أوميكرون، فرضت السلطات في فرنسا مجموعة من القيود والتدابير الجديدة كالعمل عن بعد.

ولتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الاثنين إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للوباء.

وذكر أن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19. وقال "سنكون دائما متاحين لتقديم الدعم".