اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تخصص 100 مليون يورو لمساعدة المؤسسات المتضررة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:33 م
فرنسا تخصص 100 مليون يورو لمساعدة المؤسسات المتضررة بسبب فيروس كورونا كورونا في فرنسا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتواء انتشار متحور أوميكرون، فرضت السلطات في فرنسا مجموعة من القيود والتدابير الجديدة كالعمل عن بعد.

ولتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الاثنين إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لمواجهة التأثيرات  الاقتصادية للوباء.

وذكر أن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19. وقال "سنكون دائما متاحين لتقديم الدعم".

 


فرنسا

المؤسسات المتضررة بسبب فيروس كورونا

كورونا

كورونا في فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة