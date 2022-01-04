عم الطالبة ضحية الصور المفبركة: بسنت تعليم أزهرى وحافظة كتاب الله وضحيت شاب طائش

قدم تليفزيون " اليوم السابع " بثا مباشرا جديدا من قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، ولقاء مع عم الطالبة بسنت ضحية الصور المفبركة فى الغربية، والتى أنهت حياتها بسبب انتشار مقاطع فيديو وصور مفبركة لها بالقرية.

وقال سليمان شلبى عم الضحية لـ" اليوم السابع " أنهم كلهم ثقة فى الأجهزة الأمنية بالدولة فى رجوع حق الطالبة بسنت شلبى ضحية الصور المفبركة، موضحًا آنها طالبة فى الصف الثانى الثانوى الازهرى وحافظة لكتاب الله عز وجل، ولكن أنهت حياتها بعد تعرضها لضغط كبير من أحدٍ المدرسين الذى قام بالتنمر عليها بسبب الصور المفبركة.

وأضاف : بعد شعور الضحية بالظلم بسبب هذه المقاطع المنتشرة قامت بشراء حبة الغلاء السامة وأدت صلاة الجمعة داخل المنزل ثم أنهت حياتها بعد أن تركت رسالة بأنها ليست هذه الفتاة التى ظهرت فى المقاطع المنتشرة بالقرية والقرى المجاورة، مشيرًا أن الشاب الذى فعل هذة الجريمة كان يريد أن يقيم علاقة معها ولكنها رفضت.

فى سياق أخر أكد الكابتن عادل شلبى أحدٍ أهالى قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات فى محافظة الغربية، هروب الشابين المتهمين فى واقعة " بسنت ش " ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكترونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك واسرهم، والصادر أمر من النيابة بضبطهم وإحضارهم على خلفية اتهمامها بالتشهير بالفتاة بعمل صور مفبركة لها، ما دفعها لدخولها فى حالة نفسية سئية، وإقدامها على التخلص من حياتها.