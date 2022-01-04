عمدة نيويورك الجديد يدرس إلزام موظفى المدينة بالحصول على جرعات معززة

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قال عمدة مدينة نيويورك الجديد إريك آدامز إنه يدرس إلزام موظفي المدينة بالحصول على جرعات معززة للقاحات كوفيد-19.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن آدامز، الذي أدى اليمين الدستورية السبت، أن مدينة نيويورك "ستفحص الأرقام" وتقرر ما إذا كانت هناك حاجة لهذا الإلزام، وقال "إذا شعرنا أنه يتعين علينا الوصول إلى مرحلة نجعل فيها هذا الأمر إلزاميا، فنحن على استعداد للقيام بذلك، لكننا نشجعهم على القيام بذلك الآن"، مشيرا إلى أنه تلقى جرعة معززة.

ووفقا للصحيفة، لا يزال العمدة الجديد مصرا على أن تظل نيويورك مفتوحة، بينما تكافح المدينة مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19.