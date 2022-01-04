على هامش زيارتها للبحيرة.. وزيرة البيئة تتفقد محطة المناولة الوسيطة بكفر الدوار

كتبت: منال العيسوى

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة المناولة الوسيطة بمركز كفر الدوار، اليوم الثلاثاء، على هامش جولتها بعدد من المنشآت الصناعية بالإسكندرية والبحيرة لمتابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئى بها، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بشأن سرعة استكمال أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة من أجل التصدى لآثار تغير المناخ، وجهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديد، وذلك بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار، والعميد أحمد السويدى المستشار العسكرى، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن كفر الدوار، وقيادات من وزارة البيئة وممثلي الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية.

وأكدت الدكتورة ياسمين، أن المحطة التى تستقبل كمية مخلفات تقدر بحوالي 550 طن/يوم من مدينة كفر الوار و مجالس القري التابعة لها، تساعد على الحد من تراكم المخلفات وزيادة فرصة التخلص الآمن منها، مما يساعد على الحد من الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحراري، حيث يتم نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز ادكو، لتدوير اكبر قدر من المخلفات والتقليل من المرفوضات التي يتم التخلص منها بالمدافن الصحية.

وتتكون المحطة من بوابات دخول وخروج، ورصيف تفريغ تقدر مساحتة بحوالى 1172 م٢، كما يوجد بها ٥ سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء، بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات و٥ رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و٨ حاويات سعة 24 م٣ ولودر ومغسلة ومولد كهرباء والمحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة.

وقد تم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من ٣ مطابق و٥ مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، كما يوجد بالمحطة منطقة تفتيش للشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياة دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع .

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أن القطاع البيئي يشهد تطورا ملحوظا بكافة مجالاته فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت تطوراً كبيراً من خلال إنشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أن قطاع النظافة خلال عام ٢٠٢١ حقق تقدما واضحا بمدن ومراكز المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أى تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى.

وأكدت وزيرة البيئة خلال جولتها بمصانع البحيرة على إهتمام وزارة البيئة بتنفيذ خطة عمل لمتابعة خطط الإصحاح البيئى وتوفيق الأوضاع الطوعى للشركات المختلفة بهدف تسليط الضوء على الصناعة المصرية القادره علي استخدام الموارد بكفاءة ، مع الإهتمام بالعمل على خفض الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية ، فهى تعمل على شقين الأول لدفع عجلة الإنتاج والثانى للحفاظ على البيئة ، مما يقدم نموذج متميز من قصص النجاح التى يمكن عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى زيارتها شركة الكاتب للصباغة الواقعة في نطاق شركة مصر للحرير الصناعي، التى قامت بتنفيذ وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي حتي تتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن محطة المعالجة تعتمد علي المعالجة الكيمائية وتبلغ الطاقة التصميمية لها 75 م3/ساعة وتقوم المحطة بالصرف علي الشبكة العامة لشركة مصر للحرير الصناعي ومنها إلي مصرف دفشو ثم على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبوقير، وذلك بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، وجارى التعاقد على إنشاء وحدة إضافية لإعادة استخدام المياه بطاقة استيعابية تصل إلى 100م3/ساعة بتكلفة 2.5 مليون جنيه .

واستكلمت فؤاد جولتها التفقدية بمحافظة البحيرة بزيارة شركة الهلال للتريكو الواقعة في نطاق شركة مصر للغزل والنسيج أيضاً والتى قامت بتنفيذ وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي؛ لتتوافق أيضاً مع معايير الصرف علي شبكة المجاري، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 70 م3/ساعة وتعتمد علي المعالجة الكيمائية، وتقوم بصرف غير مباشر على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبوقير، وذلك بتكلفة تصل الي 2.5 مليون جنيه بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة أحد مشروعات وزارة البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال جولتها إلى مساهمة برنامج التحكم في التلوث الصناعي فى تمويل عدد 3 وحدات معالجة لعدد من الشركات العاملة فى مجال الصباغة والواقعة فى نطاق مجمع شركة مصر للغزل والنسيج والحرير الصناعي مما ساهم فى خفض الاحمال البيئية بالمصارف الفرعية المؤدية الي محطة رفع الطابية بخليج ابو قير، موضحةً قيام عدد 6 شركات تعمل في مجال الصباغة بنفس النطاق أيضاً بمعالجة مياه الصرف الصناعي لتتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 ،حيث تترواح الطاقة التصميمية للمحطات من 50 حتي 100 م3/ساعة وتعتمد علي المعالجة الكيمائية و تقوم بالصرف علي الشبكة العامة ومنها الي مصرف دفشو ثم على مصرف العامية ومنه إلى خليج ابوقير .

وأوضحت فؤاد أن شركة مصر للغزل والنسيج وحدة صباغي البيضا قد حصلت علي موافقة بيئية بشأن خطة التطوير، وذلك ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة تصميمية 6000م3/يوم.























