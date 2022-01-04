عقار كورى جنوبى مرشح لعلاج كورونا يظهر سلامه خصائصه الدوائية

وكالات

أكدت شركة الأدوية الكورية الجنوبية العملاقة سيلتريون إن عقارها "سي تي-بي 63 " المرشح للعلاج بالأجسام المضادة لكورونا، قد أظهر سلامه خصائصه الدوائية في التجارب السريرية.

وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - إنها سجلت 24 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة في المرحلة الأولى من تجربتها السريرية العالمية وأكدت سلامة، وكفاءة، الخصائص الدوائية لعقار سي تي-بي 63.

وذكرت أن العقار حافظ على قدرة تحييد قوية ضد متغير أوميكرون خلال اختبار الفيروس المقلد من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، مضيفة أنها تخطط للحصول على نتيجة الاختبار على الحيوانات لمعرفة قدرة العقار ضد أوميكرون بحلول نهاية الربع الجاري.

ويستخم عقار سي تي- بي 63 -وهو جسم مضاد أحادي النسيلة- نطاق ارتباط مستقبلات "بروتين السبايك" كعلاج للعدوى بكورونا، وقد أظهر قدرة تحييد ضد السلالات السابقة، ألفا وبيتا وجاما ودلتا.