اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

عقار كورى جنوبى مرشح لعلاج كورونا يظهر سلامه خصائصه الدوائية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:30 ص
عقار كورى جنوبى مرشح لعلاج كورونا يظهر سلامه خصائصه الدوائية لقاحات كورونا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شركة الأدوية الكورية الجنوبية العملاقة سيلتريون إن عقارها "سي تي-بي 63 " المرشح للعلاج بالأجسام المضادة لكورونا، قد أظهر سلامه خصائصه الدوائية في التجارب السريرية.
 
وأوضحت الشركة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - إنها سجلت 24 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة في المرحلة الأولى من تجربتها السريرية العالمية وأكدت سلامة، وكفاءة، الخصائص الدوائية لعقار سي تي-بي 63.
 
وذكرت أن العقار حافظ على قدرة تحييد قوية ضد متغير أوميكرون خلال اختبار الفيروس المقلد من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، مضيفة أنها تخطط للحصول على نتيجة الاختبار على الحيوانات لمعرفة قدرة العقار ضد أوميكرون بحلول نهاية الربع الجاري.
 
ويستخم عقار سي تي- بي 63 -وهو جسم مضاد أحادي النسيلة- نطاق ارتباط مستقبلات "بروتين السبايك" كعلاج للعدوى بكورونا، وقد أظهر قدرة تحييد ضد السلالات السابقة، ألفا وبيتا وجاما ودلتا.

كورونا

كوريا الجنوبية

عقار كوري جنوبي

علاج كورونا

التجارب السريرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة