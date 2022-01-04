عض ونزع سلاح.. جرائم المتظاهرين ضد الشرطة الألمانية خلال احتجاجات بسبب كورونا

كتبت: هناء أبو العز

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص فى جميع أنحاء ألمانيا ضد إجراءات كورونا، كما تخلى الكثير عن سلميتهم واعتدوا بالعنف على الشرطة أثناء محاولتها منع أعمال العنف وتفرقة المتظاهرين.

ووفقًا للسلطات، تم تسجيل 37 جريمة جنائية و140 مخالفة إدارية فى الاحتجاجات غير المعلنة جزئيًا فى مقاطعتى جورليتس وباوتسن ، كما أصيب 14 ضابطا.

وقالت الشرطة: حاول شخص انتزاع سلاح خدمة من ضابط وأصيب ضابط آخر بالعض على يد شخص آخر فى التجمع.

ووفقًا للشرطة الألمانية، كان حوالى 17 ألف شخص يتظاهرون في تورينجيا، في مكلنبورج-فوربومرن ، وشارك حوالي 12 ألف شخص في أكثر من 20 مدينة في "جولات مشي خفيفة" ومسيرات ومسيرات صامتة غير مسجلة، كما تجمع حوالى 10 آلاف شخص في المدن والبلدات البافارية، التى ظلت سلمية في الغالب.

وفي ساكسونيا، أدت الاحتجاجات ضد قيود الدولة أيضًا إلى أعمال شغب، وأفاد تفتيش الشرطة في ماجديبورج عن سلاسل الشرطة المحطمة والزجاجات التي ألقيت على المسؤولين والمفرقعات، ومع ذلك ، وفقًا للنتائج الأولية ، لم يُصب أي من ضباط الشرطة.

وفي براندنبورج أيضًا، استمرت احتجاجات منتقدى إجراءات مكافحة كورونا وحملات التطعيم فى جميع أنحاء البلاد في العام الجديد، حيث تم الإعلان عن إجراءات مضادة في العديد من الأماكن.

ووفقًا للشرطة، بدأت أكبر مظاهرة فى برلين بحوالى 400 شخص فى ألكسندر بلاتس وعبرت أونتر دن ليندن، ونُظمت مسيرة أمام استوديو زد دي إف كابيتال ورُددت هتافات مثل "الصحافة الكاذبة".

وتحدثت رابطة الصحفيين الألمانية على تويتر عن أقلية راديكالية صغيرة من معارضي اللقاحات والمفكرين الجانبيين ومنكري الكورونا وكارهي وسائل الإعلام ومناهضي الديمقراطية.