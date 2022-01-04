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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:32 م
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
كتب أحمد جمعة

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأضافت، أن شرطة الاحتلال الاسرائيلى شرعت بالتدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه، خاصة في ساعات اقتحام المستوطنين له.

فيما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء مركزًا صحيًا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مركزًا صحيًا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في القدس، بأن آليات بلدية الاحتلال وعناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت جبل المكبر خلال ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم جزء من مركز عبد الله الشيخ الصحي.

وقال المدير التنفيذي للمركز الطبي غسان جلاجل لـ"وفا": "قدمنا استئنافا ضد قرار الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي لجزء من المركز بمساحة ثمانين مترًا مربعًا، بما يعادل نصف المساحة، دون انتظار الرد على الاستئناف" مشيرا إلى أن المركز يخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان البلدة.


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