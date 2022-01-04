ضبط 540 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية فى حملة أمنية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم الثلاثاء، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت مختلف مناطق محافظة أسوان.

وأسفرت الجهود عن ضبط 540 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 142 هاربا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 27 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 208 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 163 محكوم عليهم في جنح المخالفات.

كما تم ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

وفى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، و4 قضايا مخالفات مخابز، وضبط قضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.