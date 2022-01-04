ضبط 37 قطعة سلاح و120 قضية مخدرات وتنفيذ 52124 حكما خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (37) قطعة سلاح نارى، و(120) قضية مخدرات، وتنفيذ (52124) حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى المشروبات والسجائر المستوردة غير المُسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة وبيعها لعُملائه بعد تحصله عليها من الأسواق الــحرة بالمُــخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه ببيع كمية مــن المشروبات والسجائر المستوردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبحوزته (كمية من عبوات السجائر وزجاجات المشروبات "مختلفة الأنواع والأحجام" وجميعهم مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

قدرت الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقة على المضبوطات للخزانة العامة بمعرفة لجنة من الجهات المختصة بمبلغ (267 مائتان وسبعة وستون ألف جنيه مصرى).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية مقيم بمحافظة الإسكندرية، و3 آخرين "أحدهم له معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وإستخدامها فى إستخراج جوازات سفر بحرية للعديد من راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم حيث يقوم الأول بإستغلال طبيعة عمله وقبول الأوراق المقدمة له من باقى المتهمين لإستخراج جوازات السفر البحرية من جهة عمله وإعتماد المستندات "المزورة" المقدمة له رغم علمه بكونها مزورة ويقوم أحد المتهمين الأخرين بتزوير شهادات المؤهلات الدراسية بأسماء الأشخاص راغبى الحصول على جواز السفر بينما يقوم الإثنين المتبقين باستقطاب الأشخاص راغبى السفر والحصول منهم على مبالغ مالية نظير استخراج جواز السفر ويتقاسمون قيمة تلك المبالغ فيما بينهم عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهمين المذكورين، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم (شهادات تخرج مزورة خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - شهادة قياس مهارة مزورة خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية - نماذج طلبات إستخراج جواز سفر بحرى خالية البيانات "معدة للتزوير" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهم بقيامه بتزوير المستندات المضبوطة من خلال استخدام ماسح ضوئى (إسكانر) وبرنامج التعديل والحذف والإضافة وإعادة طباعتها من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية متخذاً مسكنه المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على (عدد كبير من شهادات الخبرة وقياس المستوى "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة -– 2 كارت متابعة لقاح فيروس "كورونا" أحدهما بإسم محدد والآخر خالى البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وكذا ("هاتف محمول - جهازى حاسب آلى") بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين ببرامج الحذف والتعديل والإضافة والعديد من (التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى الوزارات - تقارير بيانات وشهادات مؤقتة منسوبة إلى إحدى الجامعات – اكلاشيه لإحدى الجهات الحكومية – خاتم شعار الجمهورية المنسوب لبعض الجهات الحكومية).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه تحصل على تلك الشهادات المزورة من (أحد الأشخاص - مقيم بالشرقية) وقيامه بترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبلغ مالى يتقاسمونه فيما بينهما.

بتكثيف التحريات حول الأخير أمكن تحديده وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية - "له معلومات جنائية")، وباستهدافه أمكن ضبطه وعثر بمسكنه على (عدد من الشهادات خالية البيانات والمؤقته وشهادات التقدير "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد - إقرارات إجازات مرضية خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الهيئات الرسمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة - 11 أكلاشيه مقلد منسوب للعديد من الجهات التعليمية المختلفة – 22 سيرة ذاتية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - أوراق "كلك" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب إلى عدد من الجهات المختلفة - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير)، وكذا (هاتف محمول وجهازى حاسب آلى) بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من صور الشهادات المزورة المضبوطة ، وكذا محادثات ورسائل متبادلة مع عدد من الأشخاص تؤكد نشاطه الإجرامى المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية بإسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى ، وإستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية من خلال إرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامه لهم بأنه يمتلك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية ، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية ومستندات مــزورة مــنسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نــقل تـــلك الأموال إلى البلاد ، ثم يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى ، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم فى أحد الحسابات البنكية التى تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على (صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية خاصة بالمتهم - محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها للنصب على الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.

كما أمكن الإستدلال على عدد (14) من المجنى عليهم ، وتم إستدعاء أحدهم وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبسؤاله قرر قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.

بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد.

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (7209) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7184) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (25) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (717) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (193) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (951) أرجيلة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4148) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1073) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(119) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(27) مخالفة شروط التراخيص، و(15) مخالفة موقف عشوائى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بتعرضه لواقعة إحتيال من قِبل (مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول دون الوفاء بذلك ، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها (المديرة المسئولة عن إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ) حيث قامت بإستغلال طبيعة عملها للنصب والإحتيال على الشاكى والإستيلاء منه على مبلغ مالى على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بمقر الشركة المشار إليها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" - ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (5 مليون جنيه).

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت عن ضبط (1243) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (164قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (18٫500 طن)، وضبط (56 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (114٫772 طن – 38746 عبوة – 120لتر – 61 قطعة)، وضبط (37 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (45,251 طن)، وضبط (24 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (46٫607 طن – 72217 عبوة – 14981 قطعة – 10875متر – 948 لتر، وضبط (35 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (99000 لتر – 449 إسطوانة).