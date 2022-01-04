ضبط راكبين حاولا تهريب مستحضرات تجميل وأدوية باهظة الثمن بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم ٢ محاولتي تهريب مستحضرات تجميل وامبولات وشرائط دوائية باهظة الثمن، في الحالة الأولى أثناء قيامهم بإنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلات مختلفة تلاحظ لرجال الجمارك دخول أحد الأشخاص من خارج المطار متجها الي سير الحقائب فتم متابعته بواسطة أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، والذي فوجئ بمحاولة الشخص الخروج من الدائرة وبحوزته كرتونة جاء بها من منطقة سيور الحقائب فاستوقفه مدير الحركة وبمناظرة جواز سفره والاستفسار عما فعله فتبين أنه اخد الركاب الذين انهوا الإجراءات الجمركية، حال قدومهم علي الطائرة الاردنية القادمة من عمان قبلها بساعات، وترك الكرتونة وعاد ليأخذها مستغلا إمكانية دخول الدائرة الجمركية خلال يوم الوصول بدون تصريح، قام صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتكليف الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش الكرتونة يدويا مما أسفر عن وجود ٣١٣ عبوة مستحضرات تجميل.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاردنية القادمة من عمان في الوردية التالية، استوقف عمر سالم ياسين رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء خروجه من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود عبوات دوائية فارغة مخبأة بجيب سحري بجانبي البطانة الداخلية الخاصة بحقيبة الراكب وبالتفتيش الدقيق لكل حقائب الراكب عثر علي شرائط أدوية داخل كيس بلاستيك يحتوي علي كمية من الشيكولاته، تم تكليف كل من أحمد أمين وسامي نبيل سامي مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط لفافة مغلقة بلاصق خبأها الراكب في جيب الحاكيت الذي يرتديه عثر بها علي امبولات دوائية باهظة الثمن، امر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.