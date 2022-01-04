صندوق تطوير التعليم: منح دراسية لطلاب المجمعات بالكلية الألمانية للتكنولوجيا

كتب محمود طه حسين

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري برئاسة د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام للصندوق، وبحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري، ومكتب الدعم الفني، والمكتب الإعلامي، ومكتب التخطيط والمتابعة.

وقال د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن المجلس استهل الاجتماع بالموافقة على المنح الدراسية للطلاب المتفوقين من المدرسة الثانوية التكنولوجية من طلاب المجمعات التكنولوجية إلى الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بمجمع أسيوط التكنولوجي، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمجمعات التكنولوجية المختلفة أحد مشروعات الصندوق .



وأضاف في - البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن مدير مجمع الفيوم التكنولوجي، استعرض تفاصيل زيارة وفد من محافظة الفيوم للمجمع برفقة وفد من شركة "يازاكي" اليابانية وهي شركة تقوم بتصنيع مكونات السيارات ومنتجات الأسلاك الكهربائية، بالإضافة إلى زيارة الوفد الكوري برفقة د. محمد شكر ندا القائم بأعمال رئيس الجامعة التكنولوجية، بهدف تمويل المجمع لعمل مركز تدريب متقدم .



وأشار "الحيوي" إلى انتهاء اختبارات العملي للمدارس (TSS/VSS) للفصل الدراسي الأول، وبدء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول بمجمع الفيوم لكل من المدرسة الثانوية الفنية، والمدرسة الثانوية المهنية، وسوف تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للكليات يوم السبت الموافق 1 يناير المقبل، وتعقد اختبارات العملي للكليات في 15 يناير 2022 .



ونوه د. أحمد الحيوي، إلى انتهاء طلاب مجمع أبو غالب التكنولوجي من التدريب الميداني لطلاب الصف الثالث تخصصي الكهرباء والملابس وسط إشادة من أصحاب المصانع بمستوى الطلاب، وأعربت إحدى الشركات بأبو رواش عن رغبتها في تعيين خريجي المجمع، مشيرًا إلى انتهاء الامتحانات العملية لطلاب المجمع وبدء الامتحانات النظرية الخاصة بالفصل الدراسي الأول منذ يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، كما ناقش المجلس اقتراح مجمع أبو غالب إضافة تخصص ثالث وهو تكنولوجيا المعلومات للمدرسة الفنية بالمجمع بدءًا من العام الدراسي 2022/2023 .



وأشار إلى أنه سيتم عقد امتحانات العملي بمجمع الأميرية التكنولوجي، لطلاب الصف الأول يوم 16 يناير المقبل، وستكون الامتحانات النظرية لذات الصف يوم الاثنين الموافق 24 يناير، كما تم تنظيم لقاء تعريفي لطلاب الصف الثاني بشأن اختيار البرامج الدراسية.



وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأنه قد تم الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مجمع أسيوط التكنولوجي لمرحلتي الكلية التكنولوجية والمدرسة الثانوية التكنولوجية، وسوف تبدأ الاختبارات العملية لمرحلة المدرسة يوم 9 يناير المقبل، وتبدأ الامتحانات النظرية يوم16 يناير، وقد تم تشكيل لجنة الكنترول لمرحلة الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بالاضافة إلى كنترول المدرسة .



وأوضح أنه تم اعادة تشكيل وتفعيل وحدة ضمان الجودة وتم تصميم استبيان لتطبيقه علي طلاب الكلية كمرحلة أولى للوقوف على مدى فاعلية العملية التعليمية (عضو هيئة تدريس - مدرب) تمهيداً لتطبيقها على مرحلة المدرسة، وقد تم الموافقة خلال الاجتماع على عمل ورشة تدريبية لطلاب قسم تكنولوجيا الميكانيكا وقسم تكنولوجيا الكهرباء وقسم تكنولوجيا المعلومات خلال إجازة نصف العام .



وأشار "الحيوي" إلى أن مدير مجمع أسيوط، استعرض خلال الاجتماع نتائج زيارة فريق من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمجمع لمقر الشركة المصرية الاتصالات بأسيوط للبدء في تدريب طلاب المجمع داخل مقرات ومشاريع الشركة، كما استعرض زيارة د. هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، ومهندس أيمن محمد عياد، مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بأسيوط، وذلك بمقر المجمع لتبادل الخبرات.



واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه قام بتكريم ثمانية من خريجي المدرسة الثانوية التكنولوجية بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط والمقيدين بالكلية المصرية – الألمانية للتكنولوجيا بأسيوط، والذين تم قبولهم في منحة التدريب والتشغيل المهني المزدوج بألمانيا ( THAMM) والمعلنة من قبل السفارة الألمانية بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد اجتيازهم لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية وهم: أبانوب جميل مقار سلطان، أحمد علاء محمد علي، سيف أحمد عبد الرؤوف، مارتن محسن عشم ويصا، مصطفى أحمد محمد بخيت، موسى فتحي سيد موسى، حمدي أحمد عمر أحمد، عبد الرحمن جمال بخيت.