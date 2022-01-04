شكوى من تراكم القمامة بشارع ترعة الإشارة ببنها.. ومحافظ القليوبية يستجيب

كتبت: شيماء حمدى

أرسلت القارئة مها صادق محمود ربيع من بنها منشية النور شارع ترعة الإشارة شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، قائلة: "القمامة وصلت البلكونة عندي من كترها وارتفاعها وجرار مجلس المدينة والعمال يلقون القمامة بالأكوام والجرار يرفعها ويسيبها الأول للنباشين احنا عايشين في وسط القمامة والرائحة الكريهة النتنة التي لا نتحملها ده يرضى مين بقالي سنين ابعت وأقول ارحمونا ولكن بلا فائدة والرد سوف يتم استعجال الأمر ولم يستعجل من 3 سنين".

ومن ناحيته ، أحال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الشكوى للمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وشدد على سرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، والتوجيه بسرعة رفعها أولا بأول بمعدات الوحدة المحلية والتنسيق مع المواطنين لتوحيد مواعيد لجمع القمامة لعدم انتشار التراكمات مرة أخرى، وذلك فى إطار جهود الدولة للحد من انتشار الأوبئة وفيروس كورونا المستجد.



القمامة



القمامة



القمامة





التواصل مع القارئ 01029094159

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".