شركة أدوية تعلن حصولها على موافقة لإنتاج عقار لعلاج فيروس كورونا

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة المصرية للصناعات الدوائية-ايبيكو، حصولها على موافقة من هيئة الدواء المصرية على إنتاج عقار COVAPRAVIR مثيل عقار ميرك المستخدم في علاج فيروس كورونا، وذلك بعد الحصول على ترخيص طوارئ تصنيعه في مصر واعتماده من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا.

وبحسب بيان الشركة، للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فأنه من المقرر بدء إنتاج المستحضر قبل منتصف يناير الجاري، حيث تم تجهيز منطقة الإنتاج الخاصة بمثل هذه النوعية من الأدوية المضادة للفيروسات على مستوى عالي من التعقيم ومعزولة عن باقي خطوط الإنتاج، على أن يتم طرحه في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، في شكل 3 تركيزات صيدلانية مختلفة تناسب الحالات الخفيفة والمتوسطة، حيث سيتم صرفه بموجب وصفة معتمدة وتحت إشراف طبى.