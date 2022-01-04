شتاينماير فى طريقه لولاية رئاسية ثانية فى ألمانيا بعد حصد تأييد حزب الخضر

برلين /أ ش أ/

أصبح الرئيس الألماني، فرانك-فاتلر شتاينماير فى طريقه لولاية رئاسية ثانية بعد إعلان حزب الخضر، الشريك فى الائتلاف الحاكم، دعمه لترشحه، اليوم الثلاثاء.

وقال قادة الحزب، فى بيان مشترك، إن شتاينماير "رئيس اتحادى جيد للغاية ويحظى باحترام كبير، وقدّم خدمات كبيرة لبلدنا خلال ولايته الأولى"، وأضافوا: "مقتنعون أنه سيواصل دعم وتوجيه مجتمعنا فى طريقه الصعب للخروج من الجائحة"، حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".

وكان الحزب الاشتراكى الديمقراطي، الذى ينتمى إليه الرئيس، والحزب الديمقراطى الحُر، قد أعلنوا دعمهم لشتاينماير، ومن شأن تلك الكتلة البرلمانية جعله الفائز المحتمل، ليتولى فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام.

ولم يتقدم أى مرشح آخر حتى الآن لمنافسة شتاينماير، ومن المقرر إجراء التصويت البرلمانى يوم 13 فبراير المقبل.