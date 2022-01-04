زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر أوجاساوارا اليابانية

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن المكتب المركزي للأرصاد الجوية المحلي أوضح، في بيان أمس الاثنين، أن "الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقي تايوان".



وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار.