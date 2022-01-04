اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر أوجاساوارا اليابانية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:25 ص
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر أوجاساوارا اليابانية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أفادت تقارير إخبارية بأن زلزالا قويا ضرب المنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" اليابانية فى ساعة مبكرة اليوم بالتوقيت المحلى.

وذكرت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن شدة هذا الزلزال بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر، وتم رصده بالمنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" التابعة لمقاطعة طوكيو. 

وأضافت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن مركز هذا الزلزال يقع عند خط عرض 27.1 درجة شمالا وخط طول 142.5 شرقا، وعلى عمق 70 كيلومترا.

و لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال، كما أشارت التقارير إلى أنه لم تصدر تحذيرات حتى الآن أيضا من احتمال وقوع موجات مد جارفة "تسونامى" من جراء هذا الزلزال.

يذكر أن زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب  مقاطعة "هوالين" شرقي تايوان، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن المكتب المركزي للأرصاد الجوية المحلي أوضح، في بيان أمس الاثنين، أن "الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقي تايوان".


وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار.

 


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