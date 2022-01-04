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رفع 40 طن قمامة وتراكمات صلبة فى حملات نظافة شاملة بأحياء الأقصر.. صور

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:34 م
رفع 40 طن قمامة وتراكمات صلبة فى حملات نظافة شاملة بأحياء الأقصر.. صور رفع 40 طن قمامة وتراكمات صلبة فى حملات نظافة شاملة
الأقصر – أحمد مرعى

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نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، حملات نظافة شاملة بمختلف الأحياء، مما أسفر عن رفع 40 طن قمامة وتراكمات صلبة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة مستوي النظافة بالمحافظة.

وشملت الحملات قيام حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، بتنفيذ حملة لغسيل وتجميل جميع الكباري بالمنطقة، والمرور علي جميع الكشافات للتأكد من سلامتها وصيانتها، بالإضافة إلي حملة النظافة التي قامت بها الوردية الليلية بطريق المطار ابتداءً من بوابة المطار حتي الكوبري العلوي، وأعمال رفع القمامة من طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وابو حسونة ورفع المخلفات من الشوارع وتفريغ كافة صناديق القمامة.

كما نفذت منطقة حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحي حملة نظافة وتفريغ ورفع للقمامة بمنطقة قرية سيدي المنصوري ومنطقة القوى العاملة بالإضافة إلي شارع شيل وشارع 25، وأيضاً نظافة منطقة عيسي وشارع معمل البيض بالإضافة إلى شارع حسيب القوصي وشارع ترعة الري، كما نفذت منطقة حي شمال بقيادة أحمد عوض الله رئيس الحي بالوردية المسائية حملة نظافة ورفع تراكمات ورش وغسيل بمنطقة البهاجة وعدد من الشوارع الأخرى بالحي لرفع كفاءة المنطقة.

وتم تنفيذ بمنطقة حي وسط بقيادة حمادة عباس رئيس الحي بالوردية الصباحية حملة نظافة ورفع تراكمات بمنطقة خلف السوق الحضري والسجل العيني لرفع كفاءتهم والحد من انتشار المخلفات، كما نفذت منطقة حي جنوب بقيادة حسن خليدي رئيس الحي حملة نظافة شاملة بالوردية المسائية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وأسفرت الحملات بكافة الأحياء عن رفع 40 طن قمامة وتراكمات.

حملات النظافة والتجميل بأحياء الأقصر
حملات النظافة والتجميل بأحياء الأقصر

 

حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع الأقصر
حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع الأقصر

 

رفع 40 طن قمامة وتراكمات صلبة فى حملات نظافة شاملة
رفع 40 طن قمامة وتراكمات صلبة فى حملات نظافة شاملة

 

رفع قمامة وتراكمات صلبة فى حملات نظافة شاملة بأحياء الأقصر
رفع قمامة وتراكمات صلبة فى حملات نظافة شاملة بأحياء الأقصر

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