رئيس وزراء هايتى بعد محاولة اغتياله: توقعت التعرض لهذا الخطر

فاطمة شوقى

ندد رئيس وزراء هايتى، أربيل هنرى، فى مقابلة مع قناة تيلى سور الفنزويلية، بمحاولة الاغتيال التى تعرض لها خلال الاحتفالات بالعيد الوطنى التى تم تنظيمها السبت الماضى فى مدينة جوناييف، وقال "كنت أعلم اننى سأتعرض لهذا الخطر".

وقال رئيس وزراء هايتى الذى قاد البلاد منذ 7 يوليو ، بعد مقتل الرئيس الهايتى آنذاك جوفينيل مويس ، على ايدى أفراد القوات الخاصة المسلحة، إن "اندلعت اشتباكات بين الشرطة والجماعات المسلحة خلال العطلة الوطنية في جوناييف ، على بعد 150 كيلومترا شمال العاصمة بورت أو برنس. تحت نيران الرصاص ، أُجبر هنري ، مع المسؤولين والوكلاء الحاضرين ، على مغادرة المدينة على عجل.

وأكد هنري "كنت أعلم أنني كنت أتعرض لهذا الخطر"، قال الرئيس باستياء: "لا يمكن قبول أن قطاع الطرق الذين يريدون، لأسباب مادية حقير ، ابتزاز الدولة" ، بينما قال أيضا إن بعض أفراد العصابة طلبوا المال مقابل عدم مهاجمته أثناء زيارته إلى جوناييف.

وكانت مجموعات من المواطنين وأعضاء عصابات جوناييف المسلحة كانت أعربت في نهاية ديسمبر عن معارضتها العنيفة لوصول الرئيس إلى السلطة.

أدى مقتل جوفينيل مويس ، الذي كان في منزله وقت الهجوم ، إلى تفاقم الأزمة السياسية العميقة التي انغمست فيها الدولة الكاريبية لسنوات.

ورغم أن العديد من الهايتيين وأمريكيين ونحو 15 كولومبيًا يُزعم تورطهم في الجريمة قد سُجنوا في سجن بورت أو برنس منذ الصيف ، يبدو أن التحقيق متوقف ولا توجد مؤشرات على تطورات أخرى.