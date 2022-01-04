ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) عن رئيس الوزراء قوله، بعد زيارته لمركز الإغاثة من الفيضانات في مدينة ملقا، إنه يركز حاليا بصورة أساسية على العمل من أجل حل المشكلات الناجمة عن الفيضانات، بالإضافة إلى الحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي "أن هناك أشخاصا يتحدثون فيما يتعلق بهذا الشأن (التعديل الوزارى)، ويتم طرح أسماء، وهذا أمر طبيعي، ولكنني أقول مثلما ذكرت من قبل إنني أركز الآن على موضوع الفيضانات، ولذلك فإنني لا أرغب في التحدث عما إذا كان هناك تعديل وزاري أم لا، ولم أعلن شيئا فيما يتعلق بهذا الشأن".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الماليزي كان قد تولى منصبه منذ خمسة شهور فقط.