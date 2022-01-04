جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن المجتمع الدولي، للإسراع في انتخابات البلاد، بحضور رؤساء الولايات الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

ووجه روبلي الشكر للمجتمع الدولي على دعمه لبناء الدولة في الصومال.

يذكر أن أعمال المؤتمر التشاوري الصومالي حول عملية الانتخابات، الذي انطلق أمس في مقديشو، يواصل يومه الثاني لبحث استكمال ملف الانتخابات وتصحيح مسارها.