رئيس هيئة الدواء للنواب: الصحة العالمية تعتمد اللقاحات المصرية لكورونا خلال شهر

كتب كامل كامل

كشف الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء عن أنه سيتم اعتماد كل اللقاحات المصرية لفيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية خلال 30 يوما.

وأشار رئيس هيئة الدواء خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الأدوية إلي أن مصر قدمت ل22 دولة مساعدات خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن تم التوسع فى مقرات هيئة الدواء وقد تم إنشاء قرابة 38 مقرا بالمحافظات.

وأكد أن مصر لم تشهد أي أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات وقد صعد تقيم مصر دوليا فى صناعة الأدوية.

وكان رئيس هيئة الدواء ناشد المواطنين بعدم استخدام الخلطة السحرية لعلاج البرد مضيفا هذه الخلطة عبارة عن مسكن وكيرتزون.

وأوضح أن التثقيف هو الحل لمواجهة اغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء، ودعا رئيس هيئة الدواء لجنة الصحة برئاسة اشرف حاتم بزيارة هيئة الدواء ومعاملها.

وقد طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بضرورة استصدار قرار وزارى لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد فى الصيدليات واقتصارها الحصول على هذا العلاج فى المستشفيات .

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى خطورة تناول المضادات الحيوية .وقال:نص البلد بتاخد ادوية فى الوريد وبتحصل مشكلات كبيرة جدا.