اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:14 ص
رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة بحضور الجهات المعنية.

مديرية امن القاهرة

مجلس الوزراء

القاهرة الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت..صور

الإثنين، 03 يناير 2022 07:26 م

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة

الإثنين، 03 يناير 2022 05:57 م

مجلس الوزراء: 200 مليون وجبة مدرسية تم توزيعها حتى الآن..صور

الإثنين، 03 يناير 2022 04:41 م

قطاع النقل فى 2021.. تطوير طريق الصعيد الغربي بتكلفة 8.2 مليار جنيه.. إنشاء 4 كباري علوية.. رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع.. وCNN : مشروع القطار الكهربائي السريع داعم للنمو الاقتصادى

الإثنين، 03 يناير 2022 12:25 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة