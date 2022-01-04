رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة بحضور الجهات المعنية.
رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرةالثلاثاء، 04 يناير 2022 10:14 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت..صورالإثنين، 03 يناير 2022 07:26 م
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعةالإثنين، 03 يناير 2022 05:57 م
مجلس الوزراء: 200 مليون وجبة مدرسية تم توزيعها حتى الآن..صورالإثنين، 03 يناير 2022 04:41 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة