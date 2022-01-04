رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة بحضور الجهات المعنية.