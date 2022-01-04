اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:56 م
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خبير بمنظمة الصحة العالمية يطالب بتنسيق دولي في مواجهة متغير "أوميكرون"

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:17 م
خبير بمنظمة الصحة العالمية يطالب بتنسيق دولي في مواجهة متغير "أوميكرون" مدير عام الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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طالب الدكتور عبدي محمود رئيس قسم الدعم بمنظمة الصحة العالمية بتنسيق دولي من أجل مواجهة متحور"أوميكرون" الذي ينتشر بسرعة في عدد كبير من دول العالم.
 
وأكد ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف، أنه رغم الانتشار الكبير والسريع لمتحور"أوميكرون" حول العالم، إلا أن عدد من ذهبوا إلى المستشفى قليل سواء كان ذلك في جنوب إفريقيا التي انطلق منها "اوميكرون" أو في البلدان الأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الحالات التي تذهب إلى المستشفى جراء الإصابة بالمتحور الجديد في مدينة مثل العاصمة البريطانية لندن يعود إلى من لم يتلقوا اللقاح، مشددا على أن تلقى اللقاح هو أمر حاسم فى مواجهة فيروس كورونا.
 
وقال: فيما يتعلق بالتفكير في تقديم جرعة معززة ثالثة أو رابعة،  لمن تلقوا لقاحات كورونا في بعض الدول فإن الأولوية تبقى للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه منظمة الصحة العالمية وهو تلقيح 70% من عدد سكان كل البلدان لوضع حد للوباء بحلول يوليو المقبل.

كورونا

اوميكرون

الصحة العالمية

تنسيق دولى لمواجهة متحور اوميكرون

فيروس كورونا

الجرعات المعززة

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