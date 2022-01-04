خبيرة أمريكية: الدعوات لفرض عقوبات ضد روسيا تضر بمصالح الولايات المتحدة

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قالت كاترينا فاندن هيوفيل، وهي رئيسة تحرير مجلة (ذا نيشن)، إن المبادرات التي تشير إلى فرض المزيد من القيود الأمريكية المناهضة لروسيا ، فضلا عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وانضمام تلك الدولة إلى حلف شمال الأطلنطي (الناتو)؛ تتعارض مع المصالح الأمنية الأمريكية.

وجاء في تعليقات هيوفيل، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمجلة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها والتابعة لمعهد غير حكومي، إن "دعوات الصقور لفرض المزيد من العقوبات ومنح المزيد من الأسلحة وعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، والموقف الأكثر تصادمية تجاه روسيا هي أمر خطير للغاية، ولا يصب في أمننا أو مصالحنا الوطنية".

وأضافت هوفيل، وهي رئيسة اللجنة الأمريكية للاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، "كان على الغرب أن يفهم أن محاولة ضم أوكرانيا إلى الناتو من شأنها أن تثير انقسامات تاريخية عميقة داخل أوكرانيا وتصعيد المخاوف الروسية؛ فالأمر الذي هو في الأساس حرب أهلية أصبح حربا بالوكالة وهو موقع تركيز جيوسياسي خطير".

وقالت "من الضروري أن نتبنى التفكير المنطقي والدبلوماسية لإنهاء الصراع - لقد قُتل بالفعل أكثر من 14 ألف شخص، ولا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، فقط الحوار المنطقي والتسوية السياسية يمكن أن يضع أوكرانيا على الطريق نحو استقرار طويل الأمد وبعض مظاهر السلام ".