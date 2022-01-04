حياة كريمة بالأقصر.. معاينة قرية كومير لإقامة مشروعات وإنشاء جناح بمدرسة ثانوى

وفى هذا الصدد تابعت لجنة مكونة من صالح غانم رئيس الوحدة المحلية بقرية كومير، وعبد الله محمد عبد النور رئيس قسم التنظيم بالوحدة، والمهندس حسنى رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، واللجنة المرافقة له، وذلك بمعاينة المشروعات الخدمية والجارى تنفيذها والتى سيتم تنفيذها داخل نطاق الوحدة المحلية بكومير، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية نحو المشروعات الخدمية والجارى تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وبناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات المهندسة صباح منصور نائب أول مركز ومدينة إسنا، بضرورة الاهتمام بهذه المشروعات الخدمية.

وفى نفس السياق، قام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعه استمرار العمل فى إنشاء جناح بمدرسة الثانوية بقرية النمسا، وجارى متابعه المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تواجدت لدعم القرية سيارة المركز التكنولوجى المتنقل أمام الوحدة المحلية بالنمسا لتقديم كافة الخدمات الحكومية التى تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع.

ويقول محمد عشرى رئيس القرية، أنه تم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجى المتنقل ومنها خدمات البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب انشاء مبنى، وطلب تعلية، وطلب تعديل مبنى، وطلب إزالة مبانى آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات إشغالات، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات اعلانات، واستعلام عن طلبات التصالح، وطلبات السداد، وخدمات أخرى تقدم عن طريق الوحدات المحلية، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوى الهمم.