اليوم السابع
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حملة أمنية مكبرة لضبط تجار الكيف وتطهير بؤر المخدرات فى الجيزة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:16 م
حملة أمنية مكبرة لضبط تجار الكيف وتطهير بؤر المخدرات فى الجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة، والمتورطين في ترويجها، وتطهير بؤر تجارة المخدرات، وتمكن رجال المباحث من ضبط 17 متهما بحوزتهم كميات من الهيروين، والبودر، والأقراص المخدرة، والأستروكس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة بحوزة المتهمين، حيث اعترفوا بحيازة الهواتف للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار بالمضبوطات.

واعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، وأرشدوا عن مصادر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


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