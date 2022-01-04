اليوم السابع
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"حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:47 ص
"حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بفيروس كورونا خالد مشعل
وكالات

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أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصابة خالد مشعل، رئيس الحركة فى الخارج بفيروس كورونا.

 

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية لـ"حماس" إقليم الخارج، قوله فى بيان إنه بعد إجراء الفحص الطبي تبينت إصابة الأخ القائد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج بفيروس كوفيد-19.

 

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن الأعراض لدى مشعل طفيفة، وأنه يتابع مهامه ومسؤولياته من محجره فى المنزل.

 

وقال إن مشعل يتابع مسؤولياته من حجره المنزلي، وأن حالته الصحية جيدة.

 


خالد مشعل

كورونا

اوميكرون

حماس

فلسطين

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