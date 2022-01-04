حصاد شرطة المرافق بالأقصر.. تحرير 18180 مخالفة إزالة إدارية خلال 2021.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملات لرفع الإشغالات بشوارع الأقصر خلال عام 2021 الماضي، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق وتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



مدير أمن الأقصر خلال حملات شرطة المرافق بالأقصر

ومن جانبه، قال المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، إن الإدارة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن المختلفة على مستوى المحافظة خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، تمكنت من تحرير 18180 مخالفة إزالة إدارية، و8039 محضرا إشغال طريق، و3174 محضرا ضد الباعة المتجولين، و247 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و1019 مخالفة إلقاء قمامة على جوانب الطرق، و1675 مخالفة نظافة، و2820 مخالفة قرار الغلق، و3547 مضبوطات متنوعة، و8806 مخالفة عدم ارتداء كمامة، و815 محاضر تقديم نرجيلة "شيشة"، و2526 مضبوطات نرجيلة.



محافظ الأقصر خلال حملات شرطة المرافق بالأقصر

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر حصاد المشروعات بالمحافظة خلال عام 2021، ومنها تطوير وتجميل الكورنيش العلوى والسفلى و4 ميادين وتطوير ساحة سيدى أبو الحجاج والمرسى السياحى والسوق السياحى بتكلفة مالية قدرها 185 مليون جنيه، وجارى مواصلة العمل لتجميل مدينة الأقصر بصورة دائمة لخدمة حركة الأفواج السياحية من حول العالم.



شرطة المرافق بالأقصر تعلن تحرير 26 ألف إزالة متنوعة و3174 بائع متجول

وقالت المحافظة، فى بيان صحفى، إنه بالنسبة للكورنيش تم إنهاء الجزء العلوى والسفلى بنسبة تنفيذ 100% بطول 1700م، وفى الميادين الرئيسية تم إنهاء تطوير ساحة سيدى أبو الحجاج وميدان مرحباً وميدان الشيراتون وميدان الإيبروتيل والسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة الطفل، وتم نهو مرسى جديد بمنطقة المستشفى العام يستخدم كمرسى سياحى، بالإضافة إلى مرسى لمعدية الأهالى حالياً، وتم شراء عدد 2 مركب (عبارة نهرية) بتكلفة 16 مليون جنيه، لاستخدامهما كأتوبيس نهرى للتنزه بالنيل للأهالى والسائحين، وتم تجهيزهما وتمت الموافقات الخاصة بالتراخيص.