حبس 3 متهمين 4 أيام بتهمة سرقة فيلا بمنطقة أبو النمرس بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي ومتعلقات أخرى من فيلا بمنطقة أبو النمرس، وطلبت تحرياتى الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد تعرض فيلا بمنطقة المريوطية للسرقة، حيث استولى اللصوص على مبلغ 30 ألف جنيه ومتعلقات أخرى من الفيلا.

عقب فحص كاميرات المراقبة، تبين أن سائق كان يعمل سابقا لدى مالكة لافيلا، وعاطلين وراء ارتكاب السرقة، حيث تسللوا إليها وهددوا مالكتها، واستولوا على النقود والمسروقات وفروا هاربين.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.