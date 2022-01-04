اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:23 ص
أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: 292.5 مليون إصابة بكورونا.. وأكثر من 4 ملايين و449 ألف حالة وفاة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:56 ص
جونز هوبكنز: 292.5 مليون إصابة بكورونا.. وأكثر من 4 ملايين و449 ألف حالة وفاة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 292 مليونا و560 ألفا و622 حالة.


وقالت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و449 ألفا و495 وفاة.


وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 56.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ827 ألفا و749 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و473 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 482 ألفا و17 وفاة.


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كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

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