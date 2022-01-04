جهاز العاشر: إزالة تعديات مخالفة على الأراضى بقرار من وزير الإسكان

الشرقية - فتحية الديب

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، أن المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أصدر القرارين رقم 13 لسنة 2022 بإزالة تعدٍ ومخالفة على أرض إسكان اجتماعى بالمجاورة الرابعة بالحى الأول بالعاشر من رمضان، والقرار رقم 16 لسنة 2022 بإزالة تعدٍ ومخالفة على أرض بالمجاورة الخامسة.

وأوضح بيان جهاز العاشر من رمضان اليوم، الثلاثاء، أن وزير الإسكان شدد على سرعة تنفيذ الإزالة بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص لتنفيذ تلك الإزالات.

وأشار البيان، إلى إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك تطبيقًا للقانون وحفاظًا على مظهرها الجمالى ولمنع أى عشوائيات بها.