اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جنايات المنصورة تقضى بالحبس عامين لصاحب شركة بتهمة التعدى على طفلة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:29 م
جنايات المنصورة تقضى بالحبس عامين لصاحب شركة بتهمة التعدى على طفلة حبس - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قضت  محكمة جنايات المنصورة ، بمعاقبة صاحب شركة خرسانة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية  بالحبس عامين مع الشغل ،لاتهامه بالتعدي على طفلة عمر 9 سنوات.

 صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم حميدة  ، وعضوية المستشارين محمد أحمد البهنساوى  ، وشريف مصطفى زاهر  ، ومحمد أمل محمد سليمان ، وأمانة طة شعبان عاشور  ، ومحمد مصطفى رمزى

ترجع الواقعة الى يوم 7/9/2021 عندما قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية ، إحالة المتهم أ .ب . أ 43 سنة صاحب شركة خرسانة بمدينة دكرنس إلى محكمة جنايات المنصورة،  لاتهامه بالتعدى على الطفلة ج. ي  عمر 9 سنوات.

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

جنايات المنصورة

التعدي على طفلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة