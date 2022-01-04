جنايات المنصورة تقضى بالحبس عامين لصاحب شركة بتهمة التعدى على طفلة

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة ، بمعاقبة صاحب شركة خرسانة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية بالحبس عامين مع الشغل ،لاتهامه بالتعدي على طفلة عمر 9 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبدالدايم حميدة ، وعضوية المستشارين محمد أحمد البهنساوى ، وشريف مصطفى زاهر ، ومحمد أمل محمد سليمان ، وأمانة طة شعبان عاشور ، ومحمد مصطفى رمزى

ترجع الواقعة الى يوم 7/9/2021 عندما قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية ، إحالة المتهم أ .ب . أ 43 سنة صاحب شركة خرسانة بمدينة دكرنس إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بالتعدى على الطفلة ج. ي عمر 9 سنوات.