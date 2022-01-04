اليوم السابع
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جامعة كفر الشيخ تحتل المركز الثانى لتصنيف جرين متريك محليا وأفريقيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:55 م
جامعة كفر الشيخ تحتل المركز الثانى لتصنيف جرين متريك محليا وأفريقيا الدكتور عبدالرازق دسوقي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حققت جامعة كفرالشيخ ترتيبا متقدما فى تصنيف جرين متريك العالمى للجامعات الخضراء لعام (UI Green Metric World University Rankings 2021)، بحلولها فى المركز الثانى إفريقيا، وتقدمها إلى المركز 217 عالمياً، بعد أن أظهر التقرير تفوق الجامعة وحصولها على مراتب متقدمة، فى إنجاز جديد ضمن سلسلة الإنجازات التى حققتها الجامعة فى مشوارها لتحقيق الريادة وتعزيز مكانتها العلمية والأكاديمية على المستويين المحلى والعالمي.

وأعلن الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن تصنيف الجامعة جاء فى هذا المركز المتميز نظير حرصها على تحقيق التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واهتمامها بالمعايير المتعلقة بالبيئة الخضراء، حيث يراعى مبنى الجامعة فى تصميمه مجموعة من المبادئ والاعتبارات الصديقة للبيئة فى البناء والتى تضمن للجامعة مبدأ الاستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التقدم الذى حققته الجامعة للعام الرابع على التوالى والظهور المشرف للجامعة فى مختلف التصنيفات العالمية الرصينة والمعتمدة دولياً يشكل إضافة مهمة إلى سجل الجامعة الناصع فى كافة المجالات وفى صدارتها التصنيفات العالمية لتضع بذلك نقطة جديدة مضيئة فى تاريخها ومسيرتها العلمية والأكاديمية الحافلة بالتميز والإنجازات.

من جهته أوضح دسوقي، أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً للجامعة للمضى نحو التطوير والتحديث لتعزيز سمعتها وتقدمها العلمى فى مختلف المجالات، مشدداً على أهمية دور الجامعات فى نشر ثقافة التميُّز وترسيخ مفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء باعتبارها أحد التوجهات الحديثة فى البناء، متقدماً بالتهنئة إلى أسرة الجامعة، على جهودهم الحثيثة للارتقاء بترتيب الجامعة فى مختلف التصنيفات العربية والعالمية.

يشار إلى أن  تصنيف المقياس الأخضر العالمى للجامعات الذى تنظمه جامعات إندونيسيا  UI  Green Metric  أحد أهم التصنيفات التى تقيم استدامة الحرم الجامعي، ويعتمد على معايير أساسية مثل الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم والبحث العلمى والطاقة وإدارة المياه وإدارة النفايات والنقل ومدى التزام الجامعة بالممارسات الصديقة للبيئة ونشر ثقافتها والوعى بها داخل الحرم الجامعى والمجتمع.

 
 
 
تصنيف جديد لجامعة كفر الشيخ محليا وافريقيا
تصنيف جديد لجامعة كفر الشيخ محليا وافريقيا

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني افريقيا
جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني افريقيا

مركز جديد لجامعة كفر الشيخ
مركز جديد لجامعة كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

تصنيف عالمي

صديقة البيئة

كليات

كلية التربية النوعية

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