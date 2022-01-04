تيد كروز: من الممكن أن يبدأ الجمهوريون عزل بايدن لو استعادوا "النواب"

كتبت ريم عبد الحميد

قال السيناتور الجمهورى البارز تيد كروز إن هناك العديد من الأسس التى يمكن على أساسها البدء فى إجراءات عزل الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك"، فإن كروز إلى جانب مايكل نولز وليز ويلر ناقشوا عزل الرئيس السابق دونالد ترامب ومستقبل رئاسة جو بايدن خلال برنامج "الحكم مع تيد كروز" المذاع الأسبوع الماضى.

ومزح نولز قائلا إنه يتوقع أن يحاول الديمقراطيون عزل ترامب مرة أخرى، وذهب إلى حد القول بأنه حتى لو مات ترامب، فسيجد الديمقراطيون سبيلا لعزله.

ثم سأل كروز عما إذا كان من الممكن أن يقول الجمهوريون لو سيطروا على مجلس النواب بعزل ترامب. وأجاب كروز قائلا إنه يعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك فرصة لحدوث ذلك، وجادل بأن الديمقراطيين تجاوزوا الخط بمحاولاتهم عزل ترامب مرتين. وأضاف أنه لو عاد الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب، فإنه هذا قد تيبعه محاولة لعزل بايدن فى 2022.

ومضى كروز قائلا: أعتقد أن هناك فرصة لفعل ذلك، سواء كانت مبررة أم لا، وكنا قد تحدثنا عن أن الديمقراطيون يجعلون العزل سلاحا. فهم يستخدمونه لأسباب حزبية لملاحقة ترامب لأنهم لا يتفقون معه.

وقال كروز أن واحدا من مساوئ فعل ذلك.. هو أنه كلما حولت العزل لسلاح وتحول إلى أداة حزبية، فإنه يكون مفيدا فى يد من يملكه.

وتحدث كروز عن تصرفات بايدن فى الهجرة كأحد المبررات الممكنة للعزل، وزعم أنه قد يكون هناك أسباب أخرى.