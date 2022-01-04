تقرير: ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا يثير القلق مع إبقاء روسيا على الكميات محدودة

فاطمة شوقى

لا يزال الغاز الأوروبي شديد التقلب مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية أواخر العام الماضي مع انخفاض التدفقات الروسية إلى المنطقة، حيث لا تزال احتياطيات خطوط الأنابيب الروسية الحالية لإرسال الغاز إلى أوروبا محدودة، مما يعني أن السوق ستظل متوترة في الوقت الحالي، مما يجعل أوروبا تعتمد على مخزوناتها المستنفدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية فإن أسعار الغاز الطبيعي عكست هبوطها لمدة تسعة أيام وارتفعت اليوم الاثنين، حيث تسبب انخفاض التدفقات من روسيا مرة أخرى في حالة من عدم اليقين بشأن أمن الإمدادات في أوروبا في أشهر الشتاء.

وأشار التقرير، إلى أنه ارتفع الغاز الأوروبي القياسي بنسبة 20.1٪ إلى 84.50 يورو (95.40 دولارًا أمريكيًا) لكل ميجاواط / ساعة، بعد أن كان قد انخفض سابقًا، ومع الأزمات بين روسيا وأوروبا حول اوكرانيا، فقد تفاقمت مخاوف العرض بسبب زيادة الطلب المحتمل على الغاز فى آسيا، مما يتسبب فى جذبب المنطقة لشحنات الغاز الطبيعى المسال LNG مما يترك أوروبا مرة آخرى بدون كل الامدادات التى تحتاجها.

قال توم مارزيك مانسر محلل أوروبي للغاز والغاز الطبيعي المسال في وكالة التسعير ICIS إنه "على الرغم من أن إمداد الأنابيب الروسية إلى شمال غرب أوروبا كان منخفضًا بشكل لا يصدق منذ بداية العام الجديد ،و إذا استمر هذا في الأيام القليلة المقبلة ، فإنه سيوفر بالتأكيد دعمًا صعوديًا بمجرد أن يبدأ الطلب في الارتفاع".